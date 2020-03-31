Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди хоккеистов лиги. Всего было опрошено порядка 600 человек. Один из вопросов звучал так: «Кто является лучшим нападающим?».

68,35 процента опрошенных игроков ответили что лучшим является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Вторым стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, получивший 14,93 процента голосов. Замкнул тройку лучших Натан Маккиннон из «Колорадо».

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров — четвертый (2,88 процента голосов).