Худобин выйдет в старте «Далласа» на решающий матч плей-офф против «Колорадо»

Вратарь Антон Худобин будет защищать ворота «Далласа» в 7-м матче второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо». Об этом сообщил главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

— Мы идем с Худобиным, — цитирует пресс-служба НХЛ Боунесса. — Да, я вам досрочно раскрываю интригу. Но что тянуть? Худобин — наш парень, который будет защищать ворота. Тем более Бен Бишоп сейчас играть не готов по состоянию здоровья.

В плей-офф НХЛ сезона-2019/20 Худобин провел 13 матчей. На его счету 7 побед, вратарь отражает в среднем 90,9 процента бросков. Встреча «Колорадо» — «Даллас» состоится в пятницу, 4 сентября, начало — в 23.00 по московскому времени.