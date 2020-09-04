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Худобин выйдет в старте «Далласа» на решающий матч плей-офф против «Колорадо»

08:58
Антон Худобин. Фото Yahoo! Sports
Антон Худобин. Фото Yahoo! Sports
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Вратарь Антон Худобин будет защищать ворота «Далласа» в 7-м матче второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо». Об этом сообщил главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

— Мы идем с Худобиным, — цитирует пресс-служба НХЛ Боунесса. — Да, я вам досрочно раскрываю интригу. Но что тянуть? Худобин — наш парень, который будет защищать ворота. Тем более Бен Бишоп сейчас играть не готов по состоянию здоровья.

В плей-офф НХЛ сезона-2019/20 Худобин провел 13 матчей. На его счету 7 побед, вратарь отражает в среднем 90,9 процента бросков. Встреча «Колорадо» — «Даллас» состоится в пятницу, 4 сентября, начало — в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/avalanche-stars-have-to-wipe-slate-clean-for-game-seven/c-318879544

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