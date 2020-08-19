Худобин признан второй звездой матча с «Калгари». Россиянин отразил 28 бросков

Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой матча первого раунда НХЛ против «Калгари» (2:1).

Российский голкипер отразил 28 бросков по своим воротам. Первой звездой стал защитник «Старз» Йон Клингберг, забросивший победную шайбу. Третьей звездой стал вратарь «Калгари» Кэм Тэлбот.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 20 августа и пройдет 23:00 мск.