Хованов набрал 4 очка в матче QMJHL

Нападающий клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Александр Хованов стал третьей звездой встречи с «Акади-Батурст Титан» — 6:5 (Б). На счету форварда 2 гола и 2 результативные передачи при показателе полезности «+4».

18-летний центральный нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте 2018 года под общим 86-м номером. В прошлом сезоне он набрал 74 (25+49) очка в регулярном чемпионате при 94 минутах штрафа. Александр провел первую встречу после возвращения из «Миннесоты».