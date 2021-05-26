Защитник «Вашингтона» Здено Хара заявил, что еще не определился насчет продолжения карьеры.

«Понятно, что сезон завершился не так, как мы хотели. Но такова жизнь. Нужно двигаться дальше. Меня сразу очень тепло встретили в «Вашингтоне». Мне было очень легко освоиться на новом месте, и я действительно получил удовольствие от сезона. Было интересно, мы хорошо играли. Однозначно, это был серьезный вызов. Со мной не было семьи. С другой стороны, условия для жизни, которые мне предоставили, оказались лучше, чем я ожидал. Я с нетерпением жду, когда смогу увидеть семью, детей. Конечно, я буду учитывать этот фактор, принимая решение о будущем», — приводит официальный сайт НХЛ слова Хары.

44-летний Хара выступает в НХЛ с 1997 года. В сезоне-2020/21 словак провел 55 матчей за «Вашингтон», на его счету 10 (2+8) очков. Нынешний контракт Хары истекает, хоккеист может стать свободным агентом 28 июля.