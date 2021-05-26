Тренин прокомментировал свой дубль в пятом матче серии против «Каролины»

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин прокомментировал свой дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3 ОТ).

«Забивать хорошо, но команда сегодня не выиграла, поэтому это не имеет никакого значения. Увеличение игрового времени? До этого было две игры подряд, в которых было два овертайма. Игроки из первых звеньев устают, наше звено должно брать на себя более важную роль», — сказал на пресс-конференции Тренин.

В пятом матче против «Каролины» Тренин забросил две первых шайбы в плей-офф НХЛ в карьере.

«Каролина» ведет в серии с «Нэшвиллом» со счетом 3-2. Следующий матч состоится 28 мая.