Тренин прокомментировал свой дубль в пятом матче серии против «Каролины»
07:30
Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин прокомментировал свой дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3 ОТ).
«Забивать хорошо, но команда сегодня не выиграла, поэтому это не имеет никакого значения. Увеличение игрового времени? До этого было две игры подряд, в которых было два овертайма. Игроки из первых звеньев устают, наше звено должно брать на себя более важную роль», — сказал на пресс-конференции Тренин.
В пятом матче против «Каролины» Тренин забросил две первых шайбы в плей-офф НХЛ в карьере.
«Каролина» ведет в серии с «Нэшвиллом» со счетом 3-2. Следующий матч состоится 28 мая.
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