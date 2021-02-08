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Григоренко вернется в основной состав «Коламбуса»

19:06
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Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко вернется в основной состав команды. Он примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», пишет в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

Россиянин пропускал последнюю встречу против «Ураганов» (5:6) по решению тренерского штаба.

26-летний Григоренко перед началом этого сезона вернулся в НХЛ. В 12 матчах он набрал 5 (2+3) очков.

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