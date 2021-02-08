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Кузнецов и Самсонов возобновили тренировки после коронавируса

11:53
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов возобновили тренировки с клубом, сообщает официальный сайт НХЛ.

Однако оба хоккеиста все еще находятся в списке игроков, которых нельзя использовать в матчах НХЛ. Из-за этого Самсонов и Кузнецов пропустили по восемь игр регулярного сезона.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин 21 января и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

На данный «Вашингтон» с 15 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 18 очков и вторая позиция.

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