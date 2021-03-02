Нападающий «Оттавы» Степан выбыл до конца сезона

Нападающему «Оттавы» Дереку Степану потребуется операция. У хоккеиста диагностировано серьезно повреждение левого плеча, пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

В нынешнем сезоне 30-летний американец успел провести 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (1+5) очков.

Ожидается, что он успеет восстановиться к старту следующего сезона. Летом Степан может выйти на рынок свободных агентов.