Нападающий «Оттавы» Степан выбыл до конца сезона
18:25
Нападающему «Оттавы» Дереку Степану потребуется операция. У хоккеиста диагностировано серьезно повреждение левого плеча, пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.
В нынешнем сезоне 30-летний американец успел провести 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (1+5) очков.
Ожидается, что он успеет восстановиться к старту следующего сезона. Летом Степан может выйти на рынок свободных агентов.
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