Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову. Россиянин ушел со льда
Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову после чего, форвард «Тампы» покинул лед
Форвард «Каролины» Андрей Свечников бросил шайбу в лицо нападающему «Тампы» Никите Кучерову в матче (6:0) регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент случился во время атаки «Харрикейнз», после чего Кучеров покинул лед.
В этом же матче Свечников столкнулся с защитником «Тампы» Виктором Хедманом, в результате чего швед также выбыл из игры.
«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.
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Коннор Макдэвид
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Давид Пастрняк
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