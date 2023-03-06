Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову. Россиянин ушел со льда

Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову после чего, форвард «Тампы» покинул лед

Форвард «Каролины» Андрей Свечников бросил шайбу в лицо нападающему «Тампы» Никите Кучерову в матче (6:0) регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент случился во время атаки «Харрикейнз», после чего Кучеров покинул лед.

В этом же матче Свечников столкнулся с защитником «Тампы» Виктором Хедманом, в результате чего швед также выбыл из игры.

«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.