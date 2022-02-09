Голкипер «Бостона» Раск может завершить карьеру из-за травмы

Голкипер «Бостона» Туукка Раск может завершить карьеру из-за новой травмы, сообщает The Athletic.

Ранее голкиперу была проведена операция по восстановлению хряща в бедре. В январе он подписал контракт с «Бостоном» до конца сезона, но, по данным источника, финн снова испытывает болевые ощущения в бедре.

В этом сезоне он успел провести только 4 матча, пропуская в среднем 4,28 шайбы за игру.

В 2011 году, когда «Бостон» завоевал чемпионский титул, Раск был запасным у Тима Томаса. Потом финн уже в качестве основного вратаря дважды помог команде дойти до финала: в 2013 году «Брюинз» проиграли его «Чикаго» за шесть матчей, а в 2019 — «Сент-Луису» за семь.