Гол Овечкина в ворота «Тампы» отменили после видеопросмотра

Гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:1) отменили после видеопросмотра.

Через 14 секунд после того, как россиянин забросил первую шайбу, он забил еще один гол, но его не засчитали. После видеопросмотра выяснилось, что вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский успел накрыть шайбу ловушкой до того, как она пересекла линию ворот.

Dave Mishkin calls Andrei Vasilevskiy's goal line save on an Ovechkin shot that ricocheted off the post #GoBolts #TBLvsWSH pic.twitter.com/ZAkhfxsJSh — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) October 17, 2021

После матча с «Тампой» Овечкин вышел на чистое пятое место по количеству голов среди игроков НХЛ. Теперь на его счету 804 шайбы в играх регулярного чемпионата и плей-офф, он опередил Марка Мессье (803).