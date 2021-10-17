Хет-трик Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Калгари»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:2.

В составе «Ойлерз» по три очка набрали Конор Макдэвид (3+0), Леон Драйзайтль (0+3) и Ессе Пульюярви (1+2).

«Эдмонтон» после двух матчей имеет 4 очка, «Калгари» провел первый матч в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Райан — 1 (Фогеле, Кассиан), 13:08 — 1:0. Макдэвид — 1 (бол., Пулюярви, Драйзайтль), 17:29 — 2:0. Макдэвид — 2 (бол., Нерс, Нюджент-Хопкинс), 25:33 — 3:0. Манджапане — 1 (Дюбе, Вялимяки), 29:19 — 3:1. Линдхольм — 1 (бол., Ткачак, Андерссон), 45:03 — 3:2. Пулюярви — 2 (Сиси, Драйзайтль), 45:29 — 4:2. Макдэвид — 3 (Пулюярви, Драйзайтль), 58:23 — 5:2.

Вратари: Смит — Маркстрем.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 33 (15+9+9) — 47 (15+18+14).

Наши: — - Задоров (18.40/4/-2).

17 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».