Гол Малкина не помог "Питтсбургу" избежать поражения в матче с "Айлендерс"

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" (4:3 ОТ) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон, Ник Ледди и Джош Бейли, в активе которого решающая шайба в овертайме. У гостей забивали Филип Кессел, Евгений Малкин и Джастин Шульц. Малкин также записал в свой актив очко за голевую передачу.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Айлендерс". Вторая игра состоится 13 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

"Айлендерс" - "Питтсбург" - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Счет в серии: 1-0

Все про НХЛ - здесь.