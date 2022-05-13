Гол Александрова помог «Спрингфилду» переиграть «Уилкс-Берри» во втором матче

«Спрингфилд Тандербердс» переиграл «Уилкс-Берри» во втором матче второго раунда плей-офф АХЛ — 2:0. Счет в серии стал 2-0.

Одну из шайб в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» забросил российский нападающий Никита Александров. Для него это первая шайба в плей-офф в карьере.