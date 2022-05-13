«Бостон» сравнял счет в серии с «Каролиной». Свечников оформил дубль

Дубль Свечникова не спас «Каролину» от поражения в шестом матче с «Бостоном»

«Бостон» обыграл «Каролину» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал равный — 3-3.

Оба гола в составе «Харрикейнз» на счету российского нападающего Андрея Свечникова. У него теперь 3 гола в этом плей-офф.

Седьмой матч в серии состоится 14 мая на льду «Каролины».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Бостон» — «Каролина» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Голы: Маршан — 4 (Клифтон, Койл), 20:46 — 1:0. Койл — 2 (бол., Пастрняк, Маршан), 38:04 — 2:0. Свечников — 2 (Джарвис), 43:24 — 2:1. Хаула — 1 (Макэвой), 47:08 — 3:1. Форборт — 1 (Носек), 50:43 — 4:1. Лазар — 1 (п.в., Фолиньо, Носек), 55:43 — 5:1. Свечников — 3 (Нечас, Слэвин), 57:30 — 5:2.

Вратари: Суэймен — Раанта.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 34 (8+11+15) — 25 (11+6+8).

Наши: — - Свечников (17.34/2/-2).

13 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 3-3.