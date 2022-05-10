Минтюков стал лучшим из россиян в обновленном рейтинге драфта-2022 от TSN

Эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон опубликовал обновленный рейтинг лучших молодых хоккеистов с драфта НХЛ-2022.

Под первым номером остается нападающий Шейн Райт из Канады. В тройку также попали форварды Логан Кули (США) и Йоаким Кемелл (Финляндия).

Самое высокое место из россиян занимает защитник Павел Минтюков — 10-е. Следом расположился форвард Данила Юров (11-е место).

В ночь с 10 на 11 мая состоится лотерея драфта НХЛ-2022. В жеребьевке будут участвовать 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.

Рейтинг драфта-2022 от The Athletic

1. Шейн Райт (нападающий) — Канада

2. Логан Кули (нападающий) — США

3. Йоаким Кемелл (нападающий) — Финляндия

4. Юрай Слафковски (нападающий) — Словакия

5. Шимон Немец (защитник) — Словакия...

10. Павел Минтюков (защитник) — Россия

11. Данила Юров (нападающий) — Россия

15. Иван Мирошниченко (нападающий) — Россия

16. Александр Перевалов (защитник) — Россия

33. Глеб Трикозов (нападающий) — Россия

61. Арсений Коромыслов (защитник) — Россия

82. Даниил Иванов (защитник) — Россия

89. Кирилл Кудрявцев (защитник) — Россия

96. Иван Жигалов (вратарь) — Россия