Минтюков стал лучшим из россиян в обновленном рейтинге драфта-2022 от TSN
Эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон опубликовал обновленный рейтинг лучших молодых хоккеистов с драфта НХЛ-2022.
Под первым номером остается нападающий Шейн Райт из Канады. В тройку также попали форварды Логан Кули (США) и Йоаким Кемелл (Финляндия).
Самое высокое место из россиян занимает защитник Павел Минтюков — 10-е. Следом расположился форвард Данила Юров (11-е место).
В ночь с 10 на 11 мая состоится лотерея драфта НХЛ-2022. В жеребьевке будут участвовать 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.
Рейтинг драфта-2022 от The Athletic
1. Шейн Райт (нападающий) — Канада
2. Логан Кули (нападающий) — США
3. Йоаким Кемелл (нападающий) — Финляндия
4. Юрай Слафковски (нападающий) — Словакия
5. Шимон Немец (защитник) — Словакия...
10. Павел Минтюков (защитник) — Россия
11. Данила Юров (нападающий) — Россия
15. Иван Мирошниченко (нападающий) — Россия
16. Александр Перевалов (защитник) — Россия
33. Глеб Трикозов (нападающий) — Россия
61. Арсений Коромыслов (защитник) — Россия
82. Даниил Иванов (защитник) — Россия
89. Кирилл Кудрявцев (защитник) — Россия
96. Иван Жигалов (вратарь) — Россия
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63