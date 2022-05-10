Юров занял 9-е место в обновленном рейтинге драфта-2022 от The Athletic

Портал The Athletic представил обновленный рейтинг самых талантливых игроков, которые выйдут на драфт 2022 года в НХЛ.

Список снова возглавляет нападающий из Канады Шейн Райт. Вторую строку занимает форвард из Словакии Юрай Слафковски.

Российский нападающий Данила Юров расположился на 9-й строчке.

В ночь с 10 на 11 мая состоится лотерея драфта НХЛ-2022. В жеребьевке будут участвовать 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.

Рейтинг драфта-2022 от The Athletic

1. Шейн Райт (нападающий) — Канада

2. Юрай Слафковски (нападающий) — Словакия

3. Логан Кули (нападающий) — США

4. Давид Йиричек (защитник) — Чехия

5. Шимон Немец (защитник) — Словакия...

9. Данила Юров (нападающий) — Россия

11. Иван Мирошниченко (нападающий) — Россия

16. Павел Минтюков (защитник) — Россия