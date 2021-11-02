Патрик Кейн вышел на третье место по количеству голов и очков за «Чикаго»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:1.

Хет-трик и голевую передачу оформил Патрик Кейн. 32-летний американец вышел на третье место по количества заброшенных шайб (408) и очкам (1 097) за «Блэкхокс». Он опередил Стива Лармера (406 шайб) и Дени Савара (1 096 очков).

Также Кейн занимает пятое место по количеству матчей за «Чикаго» (1 035), уступая Бобби Халлу одну игру, а также третье место по ассистам (689).

В текущем сезоне Кейн провел 6 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.