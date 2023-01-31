Беруби о серии «Сент-Луиса» из пяти поражений: «Нам нужно взять паузу и перезагрузиться»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал поражение от «Виннипега» (2:4), которое стало для его команды пятым подряд.

«Нам нужно перезагрузиться, взять паузу, успокоиться и вернуться на прежний уровень. Перерыв на Матч звезд поможет нам. Мы поработаем над определенными вещами и продолжим двигаться в правильном направлении», — приводит пресс-служба «Блюз» слова Беруби.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 51 матче. Команда проведет следующую игру 12 февраля против «Аризоны».