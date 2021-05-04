Журналист The Athletic раскритиковал Департамент безопасности игроков НХЛ за грязный прием Уилсона

Журналист The Athletic Рик Карпинелло высказался о грязном приеме форварда «Вашингтона» Тома Уилсона против россиянина Артемия Панарина из «Рейнджерс».

«В НХЛ несколько кретинов могут отвлечь нас от собственно хоккейных историй. Уилсона постоянно поддерживала смешная организация под названием «Департамент безопасности игроков», которым руководят трусливые и некомпетентные люди. В исполнении Уилсона были акты чистого насилия, а его даже не выкинули из игры, он доиграл матч. Наши прекрасные арбитры дали Уилсону 4 минуты за грубость и 10 минут за проступок, но сделали шоу клоунов, зачем-то дав две минуты Панарину за грубость. У него за весь сезон было только два удаления. Судьи Макколи и Шеррон наблюдали за этим с близкого расстояния и могли легко выгнать Уилсона хотя бы за то, что он схватил соперника за волосы и попытался нанести травму. Остается только догадываться, что же видят на своих больших экранах чиновники в департаменте безопасности. Что они видят и что они хотят видеть», — написал Карпинелло.

На 28-й минуте матча с «Рейнджерс» (6:3) Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. Позже стало известно, что россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.