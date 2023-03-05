Овечкин забросил 168-му вратарю в НХЛ, до рекорда Ягра осталось 10

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).

Россиянин впервые забросил в ворота голкипера «Шаркс» Каапо Кяхкенена. Это 168-й голкипер в НХЛ, которому забивал Овечкин.

Единственными игроками, которым удалось забросить большему числу вратарей, являются Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).