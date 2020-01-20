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Георгиев сыграет с «Айлендерс»

22:09
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев выйдет с первых минут в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», информирует клубная пресс-служба. Встреча пройдет во вторник.

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 22 матча (12 побед — 9 поражений, 1 поражение в овертайме), пропуская в среднем 3,06 шайбы за игру при коэффициенте надежности 91,3 процента.

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