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Георгиев рассказал, почему был признан первой звездой матча

09:45
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, признанный первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0), отметил, что проделал большую работу во время предсезонки.

Россиянин отразил все 23 броска по своим воротам и признан первой звездой матча.

«За последние десять месяцев было проделано много работы, много времени проведено в тренажерном зале, многое осмысленно, чтобы оставаться в тонусе, — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ. — Я чувствовал, что хорошо играл в период тренировочного лагеря. Поэтому с уверенностью вышел на лед и показал ту же игру, что и в лагере».

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