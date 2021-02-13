Нападающий «Сент-Луиса» Сэнфорд прокомментировал возвращение Тарасенко в основную группу

Нападающий «Сент-Луиса» Зак Сэнфорд 13 февраля в интервью пресс-службе НХЛ рассказал о возвращении к тренировкам партнера по команде Владимира Тарасенко.

«Это здорово. Я не первый раз тренируюсь с ним и могу сказать, что он бросает как прежде. Приятно, что он вернулся, что он с нами и опять тренируется», — заявил Сэнфорд.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.

На данный момент «блюзмены» лидируют в Западном дивизионе с 18 очками.