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Нападающий «Сент-Луиса» Сэнфорд прокомментировал возвращение Тарасенко в основную группу

10:13
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Нападающий «Сент-Луиса» Зак Сэнфорд 13 февраля в интервью пресс-службе НХЛ рассказал о возвращении к тренировкам партнера по команде Владимира Тарасенко.

«Это здорово. Я не первый раз тренируюсь с ним и могу сказать, что он бросает как прежде. Приятно, что он вернулся, что он с нами и опять тренируется», — заявил Сэнфорд.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.

На данный момент «блюзмены» лидируют в Западном дивизионе с 18 очками.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tarasenko-skated-with-the-blues/c-321353842

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