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Генменеджер «Сент-Луиса»: «Тарасенко предоставил список клубов, где хотел бы оказаться»

18:10
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Владимир Тарасенко. Фото AFP
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Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал, как узнал о желании нападающего Владимира Тарасенко сменить клуб.

«Через пару дней после завершения сезона мне позвонил агент Тарасенко. Он объявил, что они считают, что им нужно сменить обстановку. Владимир предоставил список клубов, где хотел бы оказаться.

Какая ситуация сейчас? Пока он должен готовиться так, будто начнет следующий сезон в нашей команде», — цитирует генменеджера в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Форвард принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провел 4 встречи и забросил 2 шайбы.

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Иван Шитик все материалы автора

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