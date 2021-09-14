Генменеджер «Миннесоты» рассказал о переговорах с Капризовым по контракту

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о переговорах о новом контракте с форвардом Кириллом Капризовым.

«Нас ожидают определенные препятствия. Как далеко мы друг от друга? Не очень, но иногда подобные вещи могут занять некоторое время. Именно так я это вижу. Вы можете спросить его агента Пола или Кирилла, и они могут сказать что-то совершенно другое. Но мы сделали очень справедливое предложение», — приводит слова Герина The Score со ссылкой на The Athletic.

На данный момент 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.