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Генменеджер «Миннесоты» рассказал о переговорах с Капризовым по контракту

11:02
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о переговорах о новом контракте с форвардом Кириллом Капризовым.

«Нас ожидают определенные препятствия. Как далеко мы друг от друга? Не очень, но иногда подобные вещи могут занять некоторое время. Именно так я это вижу. Вы можете спросить его агента Пола или Кирилла, и они могут сказать что-то совершенно другое. Но мы сделали очень справедливое предложение», — приводит слова Герина The Score со ссылкой на The Athletic.

На данный момент 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.thescore.com/nhl/news/2196813/guerin-admits-obstacles-holding-up-kaprizov-talks

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Екатерина Савостина все материалы автора

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