Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о голкипере Брэйдене Холтби. В конце сезона он может стать свободным агентом.

— Это сложно, — цитирует генменджера «Вашингтона» NBC Sports. — Холтби — большая часть успеха нашей организации. Вместе с Овечкиным и Бэкстремом они определяют ее. У нас был открытый разговор в начале сезона, а затем собирались вернуться к нему в конце чемпионата, чтобы посмотреть, где мы находимся, будут ли возможности.

Нам нужно проявить творческий подход, если мы хотим подписать Холтби с помощью сделок или найти способы освободить место под потолком зарплат.