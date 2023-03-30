Генеральный менеджер «Сан-Хосе» прокомментировал продление контракта с Кныжовым

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» ?Майк Грир прокомментировал подписание нового контракта с российским защитником Николаем Кныжовым. 25-летний россияин подписал двухлетнее соглашение.

«Мы рады, что Николай останется в нашей команде как минимум на следующие два года. Он усердно работал, чтобы вернуться в команду в этом сезоне, и мы с нетерпением ждем, когда его уровень игры продолжит расти», — цитирует ESPN Грира.

В этом сезоне Кныжов сыграл в 9 матчах и отметился одним голом при показателе полезности «-13».