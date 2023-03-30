«Сан-Хосе» продлил контракт с российским защитником Кныжовым

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение на 2,5 миллиона долларов.

В этом сезоне Кныжов сыграл в 9 матчах и отметился одним голом при показателе полезности «-13».