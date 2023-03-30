«Сан-Хосе» продлил контракт с российским защитником Кныжовым
Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов продлил контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение на 2,5 миллиона долларов.
В этом сезоне Кныжов сыграл в 9 матчах и отметился одним голом при показателе полезности «-13».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
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|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|74
|44
|30
|98
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|74
|36
|38
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|73
|29
|44
|70
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|74
|57
|17
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|75
|43
|32
|92
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|73
|32
|41
|73
|8
|Монреаль
|75
|30
|45
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|73
|37
|36
|82
|6
|Сент-Луис
|74
|34
|40
|74
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|74
|24
|50
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|74
|46
|28
|98
|2
|Лос-Анджелес
|74
|43
|31
|96
|3
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|95
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|74
|20
|54
|55
Результаты / календарь
20.03
21.03
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23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
|30.03
|02:30
|
Торонто – Флорида
|- : -
|30.03
|02:30
|
Вашингтон – Айлендерс
|- : -
|30.03
|05:00
|
Колорадо – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|143
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|74
|52
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|45
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21
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