Генеральный менеджер «Монреаля»: «Это последний шанс Ковальчука»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен объяснил, почему клуб решил предложить контракт нападающему Илье Ковальчуку. Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

— Он должен вписаться в игру команды. Это его последний шанс, — цитирует Бержевена в Twitter журналист Sportsnet Эрик Энджелс. — У нас много травм, а мы еще рассчитываем побороться за плей-офф, именно поэтому я пошел на такой шаг.

Сыграет ли он в ближайшем матче? Скорее всего, нет. Но пока не могу сказать ничего конкретного.

Я не вижу никакого риска в этом решении.

Также Бержевен отметил, что только главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен может решить, в каком сочетании будет выходить Ковальчук и в какой роли он будет использоваться в команде.