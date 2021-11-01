«Анахайм» одержал победу в матче с «Монреалем»

«Анахайм» победил «Монреаль» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Адам Хенрик, Винни Леттьерри, Трой Терри и Сэм Каррик. У гостей забивали Майк Хоффман и Джейк Эванс.

«Анахайм» набрал девять очков и занимает седьмое место на Западе. У «Монреаля» четыре очка и последнее, 16-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Хенрик — 4 (бол., Милано, Шаттенкирк), 3:39 — 1:0. Хоффман — 4 (бол., Уайдмэн, Друэн), 4:12 — 1:1. Леттьери — 1 (бол., Хенрик, Шаттенкирк), 12:47 — 2:1. Эванс — 1 (Лехконен, Питри), 38:05 — 2:2. Терри — 5 (Гетцлаф, Фаулер), 50:10 — 3:2. Кэррик — 1 (п.в., Фаулер, Лундестрем), 58:50 — 4:2.

Вратари: Гибсон — Монтембо (58:14).

Штраф: 10 — 25.

Броски: 26 (10+7+9) — 18 (5+7+6).

Наши: — - Романов (20.30/1/-1).

31 октября. Анахайм. Honda Center.