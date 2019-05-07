Нападающий "Колорадо" Габриэль Ландескуг поделился эмоциями после шестого матча второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Сан-Хосе" (4:3 ОТ). 26-летний швед принес победу "лавинам", забросив шайбу в овертайме.

– Никогда прежде я не забивал в овертайме в домашней игре плей-офф, – цитирует Ландескуга русскоязычный сайт НХЛ. – Сделать это на своем льду – что-то невероятное. Как я уже говорил, я не был доволен своими действиями в нападении, от меня не исходила угроза. И поэтому было очень приятно забить этот гол сегодня вечером. Надеюсь, мы сможем закрепить успех в среду.

В текущем плей-офф на счету Габриэля Ландескуга 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности "-1".