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Погибший Кивлениекс спас жизнь Мерзликину и его беременной жене

15 июля 2021, 18:18
Матисс Кивлениекс. Фото Getty Images
Матисс Кивлениекс. Фото Getty Images
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Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин рассказал, что погибший Матисс Кивлениекс спас ему жизнь.

«Мерзликин признал, что Матисс Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него», — написал в Twitter журналист Марк Шейг.

Еще один журналист — Брайан Хеджер сообщил, что Мерзликин и его жена назовут ребенка в честь Кивлениекса.

«Мерзликин сказал: «Я буду скучать по моему брату». Он также сообщил, что у его первенца будет второе имя — Матисс».

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.

Спортсмен начинал карьеру в клубе «Призма». В 2019 году вратарь попал в систему «Коламбуса». Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.

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