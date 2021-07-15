Погибший Кивлениекс спас жизнь Мерзликину и его беременной жене

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин рассказал, что погибший Матисс Кивлениекс спас ему жизнь.

«Мерзликин признал, что Матисс Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него», — написал в Twitter журналист Марк Шейг.

Merzlikins admits that Matiss Kivlenieks saved him, his wife and the baby they are expecting. They were 20-30 feet behind him. God. Heartbreaking. #CBJ — Mark Scheig (@markscheig) July 15, 2021

Еще один журналист — Брайан Хеджер сообщил, что Мерзликин и его жена назовут ребенка в честь Кивлениекса.

«Мерзликин сказал: «Я буду скучать по моему брату». Он также сообщил, что у его первенца будет второе имя — Матисс».

Elvis Merzlikins: «I'm going to miss my brother.»



He also said that his firstborn will have a «second» name of Matiss. #CBJ — Brian Hedger (@BrianHedger) July 15, 2021

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.

Спортсмен начинал карьеру в клубе «Призма». В 2019 году вратарь попал в систему «Коламбуса». Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.