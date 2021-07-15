Погибший Кивлениекс спас жизнь Мерзликину и его беременной жене
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин рассказал, что погибший Матисс Кивлениекс спас ему жизнь.
«Мерзликин признал, что Матисс Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него», — написал в Twitter журналист Марк Шейг.
Еще один журналист — Брайан Хеджер сообщил, что Мерзликин и его жена назовут ребенка в честь Кивлениекса.
«Мерзликин сказал: «Я буду скучать по моему брату». Он также сообщил, что у его первенца будет второе имя — Матисс».
Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.
Спортсмен начинал карьеру в клубе «Призма». В 2019 году вратарь попал в систему «Коламбуса». Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.
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