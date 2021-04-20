Форвард «Торонто» Пойнт набрал 300 очков в НХЛ

Форвард «Торонто» Брэйден Пойнт отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

25-летний канадец забросил вторую шайбу команды в матче и набрал 300-е очко в НХЛ. После этого гола на счету Пойнта 300 (135+165) очков в 340 матчах.