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Форвард «Торонто» Пойнт набрал 300 очков в НХЛ

04:04
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Форвард «Торонто» Брэйден Пойнт отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

25-летний канадец забросил вторую шайбу команды в матче и набрал 300-е очко в НХЛ. После этого гола на счету Пойнта 300 (135+165) очков в 340 матчах.

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