Форвард «Торонто» Пойнт набрал 300 очков в НХЛ
04:04
Форвард «Торонто» Брэйден Пойнт отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
25-летний канадец забросил вторую шайбу команды в матче и набрал 300-е очко в НХЛ. После этого гола на счету Пойнта 300 (135+165) очков в 340 матчах.
300 points and we've loved watching every single one!— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 20, 2021
Congrats, Brayden ? pic.twitter.com/HRFNxb2I6T
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