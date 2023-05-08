Марнер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Дерьмово, но мы должны забыть об этом»

Форвард «Торонто» Митчелл Марнер высказался о ситуации в серии с «Флоридой» (0-3).

В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ команда в овертайме проиграла со счетом 2:3.

«Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Мы должны понимать, что теперь все просто — сделай или умри. Мы должны сосредоточиться на следующей игре и быть готовыми к ней», — приводит слова Марнера сайт НХЛ.

Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.