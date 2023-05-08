Марнер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Дерьмово, но мы должны забыть об этом»
Форвард «Торонто» Митчелл Марнер высказался о ситуации в серии с «Флоридой» (0-3).
В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ команда в овертайме проиграла со счетом 2:3.
«Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Мы должны понимать, что теперь все просто — сделай или умри. Мы должны сосредоточиться на следующей игре и быть готовыми к ней», — приводит слова Марнера сайт НХЛ.
Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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13.05
|8.05
|01:30
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|8.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|7 : 2
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