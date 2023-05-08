Капитан «Далласа» Бенн — о поражении от «Сиэтла»: «Что заслужили, то и получили»

Капитан и нападающий «Далласа» Джейми Бенн высказался о разгроме от «Сиэтла» (2:7, 1-2) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Что заслужили, то и получили. Они были более голодными до победы. Создавали моменты и реализовывали их. Мы сегодня совсем не помогали Джейку Эттингеру (вратарь). Он будет в порядке, он придет в норму. Он отличный вратарь, так уж сегодня получилось», — приводит слова Бенна сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Сиэтла». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 04.30 мск.