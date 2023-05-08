«Сиэтл» забросил 7+ шайб за игру в 8-й раз в этом сезоне с учетом Кубка Стэнли
«Сиэтл» разгромил «Даллас» (7:2) в третьем матче серии второго раунде плей-офф НХЛ.
«Кракен» в 8-й раз в этом сезоне с учетом матчей Кубка Стэнли забросили за игру 7 и более шайб.
Клуб показал лучший результат сезона в НХЛ. «Эдмонтон» занимает второе место с 7 такими играми.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
28.04
29.04
30.04
1.05
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3.05
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5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
|8.05
|01:30
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|8.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|7 : 2
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