Форвард «Сан-Хосе» Марло вышел на единоличное второе место по сыгранным матчам в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло в игре регулярного сезона НХЛ против «Миннесоты» сыграл 1 757 матч в карьере, сообщает официальный сайт лиги.

По этому показателю 41-летний канадец на один матч обошел легенду хоккея Марка Мессье. На первом месте Горди Хоу, у которого 1 767 матчей в НХЛ.

За карьеру Марло набрал 1194 (564+630) очка, это 50-й показатель в истории НХЛ. В текущем сезоне — 6 (2+4) очков в 34 играх.