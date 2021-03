Вратарь «Колорадо» Грубауэр одержал 11 побед за месяц. До рекорда НХЛ не хватило одного матча

«Колорадо» 30 марта в матче регулярного сезона НХЛ обыграло «Анахайм» (5:2).

Для вратаря «Эвеланш» Филиппа Грубауэра этот успел стал 11-й победой в сезоне за март. До рекорда НХЛ, который составляет 12 игр, ему не хватило одной встречи.

Лучшими в НХЛ по победам за месяц являются Сергей Бобровский, Джимми Ховард, Рэй Эмери и Берни Парент.

Philipp Grubauer became the first goaltender in @Avalanche / Nordiques history to earn 11 wins in a calendar month. #NHLStats pic.twitter.com/R539BfY0ZF