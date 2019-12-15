Форвард «Оттавы» Дюклер признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда дня — форвард «Оттавы» Энтони Дюклер. Он сделал хет-трик в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Вторая звезда дня — форвард «Питтсбурга» Брайан Раст. В его активе 3 (2+1) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 Б), а также решающий буллит.

Третья звезда дня — нападающий «Айлендерс» Энтони Бовилье. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (3:2 ОТ).

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