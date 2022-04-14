Форвард «Колорадо» Ничушкин сделал дубль в матче с «Лос-Анджелесом» и забросил 21-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

В третьем периоде россиянин сделал счет 8:2 в пользу «Эвеланш» и забросил свою 21-ю шайбу в сезоне-2021/22.

Ничушкин проводит седьмой сезон в НХЛ, на его счету 43 (21+22) очка в 54 матчах. В этом сезоне форвард обновил свои личные рекорды по числу заброшенных шайб и голевых передач.