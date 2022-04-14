Российские вратари Шестеркин и Георгиев установили рекорд «Рейнджерс»

Российская пара вратарей «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев установили рекорд клуба.

Сегодня, 14 апреля, команда из Нью-Йорка победила «Филадельфию» (4:0). Георгиев, который играл в воротах «Рейнджерс», одержал шестую победу подряд, выходя в стартовом составе команды.

Впервые в истории «Рейнджерс» сразу несколько вратарей установили победную серию из шести или более матчей в стартовом составе. В нынешнем сезоне Игорь Шестеркин выиграл 7 матчей подряд, его серия длилась с 31 декабря 2021 года по 24 января 2022 года.

Также Александр Георгиев сегодня поднялся на девятое место по матчам на ноль в истории НХЛ среди российских вратарей.