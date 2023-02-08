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Сегодня, 14:15

Пономарев об игре в США: «На арене через слово слышишь Fuck

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о об особенностях выступления в Американской хоккейной лиге.

— Вы ведь базируетесь не совсем в Чикаго, а в его пригороде Роузмонте. Расскажи, что это за место.

— Отсюда до Чикаго, как от Москвы до Зеленограда — минут 30-35. На самом деле, очень приятный городок. Мы постоянно в разъездах, но у нас очень удобное расположение. Нам недалеко ехать до того же «Милуоки», с которым у «Вулвз» много игр — буквально полтора часа на автобусе в день матча, и ты на месте. Примерно столько же ехать до фарм-клуба «Чикаго» «Рокфорда».

Кстати, даунтаун Рокфорда оставил не лучшее впечатление. Ничего не хочу сказать про болельщиков, но там ты постоянно на арене через слово слышишь Fuck. Не самое приятное место. Там даже арена располагается на территории бывшей тюрьмы.

У нас же очень милый городок с одноэтажными домиками. В Роузмонте есть вся необходимая инфраструктура, есть большой торговый центр прямо рядом с домом. Я бы его сравнил со своим родным Зеленоградом. Ничего не могу сказать плохого.

В последние дни тут немного подморозило — до -10, но, надеюсь, скоро вернемся в нормальное русло и будем жить потеплее. Все-таки на Новый год было около +1.

— Что касается публики, такое было только в Рокфорде?

— Такое я видел пока только там. Меня пугали в том году Стоктоном, где раньше играл фарм-клуб «Калгари». Но мы играли там в плей-офф, и туда приходила очень приличная публика. Какого-то неуважения к сопернику не заметил. Плюс у «Хит» была очень комфортная арена.

Ранее Пономарев рассказал, как его команда отметила победу в Кубке Колдера.

Василий Пономарев. «Я показал яйца, и в «Спартаке» все поняли». Неприкрытая правда от молодого центра, играющего в США

Хоккей
Василий Пономарев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 49 27 22 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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8.02 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 1 ОТ
8.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 4 ОТ
8.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 4 : 0
8.02 03:30
Детройт – Эдмонтон
 2 : 5
8.02 04:00
Нэшвилл – Вегас
 1 : 5
8.02 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3 ОТ
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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Филип Густавссон

Миннесота

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