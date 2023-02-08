Скауты клубов НХЛ наблюдают за защитником «Торпедо» Конюшковым

Как стало известно «СЭ», скауты клубов НХЛ наблюдают за защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел 58 матчей и набрал 20 (1+19) очков при показателе полезности «+5».

«Торпедо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 82 очками в 60 матчах, команда гарантировала себе выход в плей-офф.