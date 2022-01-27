Форвард «Чикаго» Строум признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Дилан Строум признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (8:5) форвард сделал хет-трик, который стал для него первым в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий «Калгари» Джонни Годро, который сделал 3 результативных передачи в игре с «Коламбусом» (6:0).

Третья звезда дня — форвард «Колорадо» Кэйл Макар, который стал автором победной шайбы в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ). Также на его счету результативная передача.