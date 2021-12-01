«Флорида» вырвала победу у «Вашингтона», забросив победную шайбу за 15 секунд до конца матча
«Флорида» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Пантерз» вырвали победу, забросив победную шайбу за 15 секунд до финальной сирены.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 27 бросков по своим воротам. Вратарб «Вашингтона» Илья Самсонов сделал 45 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вашингтон» — 5:4 (1:2, 0:2, 4:0)
Голы: Макмайкл — 3 (Дженсен, Орлов), 5:52 — 0:1. Маленстин — 1 (Лисон, ван Римсдайк), 6:03 — 0:2. Торнтон — 2 (Экблад, Юбердо), 6:55 — 1:2. Эллер — 2 (Уилсон, Орлов), 26:40 — 1:3. Дженсен — 3 (Хагелин, Дауд), 32:40 — 1:4. Ломберг — 2 (Хернквист, Луостаринен), 43:23 — 2:4. Луостаринен — 7 (мен., Ломберг, Уигар), 46:09 — 3:4. Беннетт — 8 (бол., Экблад, Юбердо), 52:01 — 4:4. Райнхарт — 5 (бол., Юбердо, Экблад), 59:45 — 5:4.
Вратари: Бобровский — Самсонов.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 51 (15+9+27) — 27 (12+13+2).
Наши: Мамин (12.16/2/0) — Кузнецов (19.37/2/-1), Овечкин (20.38/3/-1), Орлов (20.03/0/+2).
1 декабря. Майами. FLA Live Arena. 12365 зрителей.
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