«Флорида» обыграла «Аризону», Бобровский сделал 38 сэйвов

«Флорида» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Пантерз» одержали победу после двух поражений кряду.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ричардсон — 6 (мен., Хиностроза, Яльмарссон), 14:16 — 1:0. Ватрано — 16 (Хоффман, Экблад), 31:03 — 1:1. Хоффман — 25 (бол., Юбердо, Барков), 48:50 — 1:2.

Вратари: Кюмпер (57:42) — Бобровский.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 38 (12+12+14) — 25 (8+7+10).

Наши: Любушкин (17.22/0/0) — Дадонов (17.33/3/-1).

26 февраля. Глендейл. Gila River Arena.