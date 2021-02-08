«Детройт» победил «Флориду», Наместников забросил в пустые ворота

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4:1.

На шайбы Марка Стаала, Дживани Смита, Робби Фаббри и Владислава Наместникова, который забросил в пустые ворота, хозяева отметились голом Александра Веннеберга.

«Ред Уингз» прервали серию из восьми поражений.

После этого матча «Детройт» с 8 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 14 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Стаал — 1 (Ганье, Стэчер), 22:58 — 0:1. Смит — 1 (Райан), 37:02 — 0:2. Веннберг — 1 (Строльман, Ватрано), 42:09 — 1:2. Фаббри — 2 (Смит, Стэчер), 49:11 — 1:3. Наместников — 3 (п.в.), 57:18 — 1:4.

Вратари: Дридгер (56:37 — 56:41, 56:50 — 57:18) — Грайсс.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 37 (12+12+13) — 38 (15+9+14).

Наши: — - Наместников (16.19/4/0).

7 февраля. Майами. BB&T Center.