«Детройт» победил «Флориду», Наместников забросил в пустые ворота
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4:1.
На шайбы Марка Стаала, Дживани Смита, Робби Фаббри и Владислава Наместникова, который забросил в пустые ворота, хозяева отметились голом Александра Веннеберга.
«Ред Уингз» прервали серию из восьми поражений.
После этого матча «Детройт» с 8 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 14 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Детройт» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Стаал — 1 (Ганье, Стэчер), 22:58 — 0:1. Смит — 1 (Райан), 37:02 — 0:2. Веннберг — 1 (Строльман, Ватрано), 42:09 — 1:2. Фаббри — 2 (Смит, Стэчер), 49:11 — 1:3. Наместников — 3 (п.в.), 57:18 — 1:4.
Вратари: Дридгер (56:37 — 56:41, 56:50 — 57:18) — Грайсс.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 37 (12+12+13) — 38 (15+9+14).
Наши: — - Наместников (16.19/4/0).
7 февраля. Майами. BB&T Center.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю