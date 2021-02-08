«Каролина» в результативном матче победила «Коламбус», Гавриков и Свечников отметились голевыми передачами
01:41
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Коламбус» со счетом 6:5.
В составе хозяев защитник Владислав Гавриков отметился голевым пасом, как и форвард гостей Андрей Свечников.
После этого матча «Каролина» с 14 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 13 очками — на пятой строчке.
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