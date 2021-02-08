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«Каролина» в результативном матче победила «Коламбус», Гавриков и Свечников отметились голевыми передачами

01:41
7 февраля. «Коламбус» — «Каролина» (5:6). Свечников отмечает победу. Фото ХК «Каролина»
7 февраля. «Коламбус» — «Каролина» (5:6). Свечников отмечает победу. Фото ХК «Каролина»
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Коламбус» со счетом 6:5.

В составе хозяев защитник Владислав Гавриков отметился голевым пасом, как и форвард гостей Андрей Свечников.

После этого матча «Каролина» с 14 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 13 очками — на пятой строчке.

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