«Каролина» в результативном матче победила «Коламбус», Гавриков и Свечников отметились голевыми передачами

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Коламбус» со счетом 6:5.

В составе хозяев защитник Владислав Гавриков отметился голевым пасом, как и форвард гостей Андрей Свечников.

После этого матча «Каролина» с 14 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 13 очками — на пятой строчке.